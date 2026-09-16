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Türkiye Satranç Federasyonu, yeni sezon faaliyet takvimini açıkladı

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Türkiye Satranç Federasyonu, 2026-2027 sezonu ulusal ve uluslararası faaliyet takvimini duyurdu.

Türkiye Satranç Federasyonu, 2026-2027 sezonu ulusal ve uluslararası faaliyet takvimini duyurdu.

Federasyonun açıklamasına göre sporcuların, antrenörlerin ve kulüplerin sezon planlamalarını daha sağlıklı ve verimli bir şekilde yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla yeni sezon için ulusal ve uluslararası etkinlik takvimi hazırlandı.

Hazırlanan takvime göre 2026-2027 sezonunda yurt içi ve yurt dışı faaliyetler şöyle:

FIDE Satranç Olimpiyatı devam ediyor (Özbekistan, 28 Eylül'e kadar)

2026 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası (Yunanistan, 2-13 Kasım)

2026 Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası Finali (Gürcistan, 21-29 Kasım)

2025-2026 Türkiye Şampiyonası (Ev sahibi il henüz açıklanmadı, 3-14 Aralık)

2027 Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası (Malta, 15-28 Mart 2027)

2027 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası (Antalya, 21-31 Mart 2027)

Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası (Gürcistan, 11-24 Mayıs 2027)

Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası (Portekiz, 1-12 Ekim 2027)

Dünya 13–17 Yaş Altı Satranç Şampiyonası (Antalya, 26 Ekim-5 Kasım 2027)

Kaynak: AA
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