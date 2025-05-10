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Türkiye Şampiyonası'nda Şevval İlayda Tarhan 3 Madalya Kazandı

Türkiye Şampiyonası'nda Şevval İlayda Tarhan 3 Madalya Kazandı
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Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin'de yapıldı. Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 25 metre spor tabanca ve 50 metre serbest tabanca kategorilerinde altın, 25 metre standart tabanca sınıfında ise bronz madalya kazandı.

Tüm Dallar Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin'de düzenlendi.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyon 1 hafta sürdü.

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 5 madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen Şevval İlayda Tarhan, ateşli silahlar branşındaki Türkiye Şampiyonası'na katılarak 2 altın ve 1 bronz olmak üzere 3 madalya aldı.

Milli atıcı, kadınlar 25 metre spor tabanca ve 50 metre serbest tabanca kategorilerinde altın, 25 metre standart tabanca sınıfında ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Şampiyonası'nda büyükler bireysel müsabakalarda birinci olan sporcular ise şöyle:

25 metre spor tabanca kadınlar: Şevval İlayda Tarhan

25 metre standart tabanca erkekler: Mustafa İnan

25 metre standart tabanca kadınlar: Şimal Yılmaz

25 metre merkez ateşlemeli tabanca kadınlar: Figen Sertuna

25 metre merkez ateşlemeli tabanca erkekler: Aydın Güçlü

50 metre tüfek 3 pozisyon kadınlar: Elif Duygu Eren Kotoş

50 metre tüfek 3 pozisyon erkekler: Mert Nalbant

25 metre rapid tabanca erkekler: Aydın Güçlü

50 metre tüfek yat büyük erkekler: Emrah Ceylan

50 metre tüfek yat büyük kadınlar: Zeynep Yıldız

50 metre serbest tabanca erkekler: İsmail Keleş

50 metre serbest tabanca kadınlar: Şevval İlayda Tarhan

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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