Türkiye Ragbi Milli Takımları, Hırvatistan'da Avrupa Trophy Serisi'nde Mücadele Edecek

Türkiye Ragbi Milli Takımları, Hırvatistan'da Avrupa Trophy Serisi'nde Mücadele Edecek
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Türkiye 7'li Ragbi Erkek ve Kadın Milli Takımları, Hırvatistan'ın Makarska kentinde düzenlenecek 2025 Avrupa Trophy Serisi'nin ilk ayağında mücadele edecek. Erkek takımı C Grubu'nda, kadın takımı ise A Grubu'nda karşılaşacak.

Türkiye 7'li Ragbi Erkek ve Kadın Milli Takımları, Hırvatistan'daki 2025 Avrupa Trophy Serisi'nin ilk ayağında mücadele edecek.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre Makarska kentindeki organizasyon, 6-8 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Erkek Mili Takımı, C Grubu'nda Letonya, Macaristan ve Moldova ile karşılaşacak.

A Grubu'nda yer alan Kadın Milli Takımı ise Slovakya, İsviçre ve Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın ikinci ayağı, 27-29 Haziran tarihlerinde Moldova'nın başkenti Kişinev'de gerçekleştirilecek. İkinci etapta, ilk tur sonuçlarına göre sıralama ve final karşılaşmaları oynanacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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