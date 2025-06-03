Türkiye Ragbi Milli Takımları, Hırvatistan'da Avrupa Trophy Serisi'nde Mücadele Edecek
Türkiye 7'li Ragbi Erkek ve Kadın Milli Takımları, Hırvatistan'ın Makarska kentinde düzenlenecek 2025 Avrupa Trophy Serisi'nin ilk ayağında mücadele edecek. Erkek takımı C Grubu'nda, kadın takımı ise A Grubu'nda karşılaşacak.
Türkiye 7'li Ragbi Erkek ve Kadın Milli Takımları, Hırvatistan'daki 2025 Avrupa Trophy Serisi'nin ilk ayağında mücadele edecek.
Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre Makarska kentindeki organizasyon, 6-8 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Erkek Mili Takımı, C Grubu'nda Letonya, Macaristan ve Moldova ile karşılaşacak.
A Grubu'nda yer alan Kadın Milli Takımı ise Slovakya, İsviçre ve Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.
Turnuvanın ikinci ayağı, 27-29 Haziran tarihlerinde Moldova'nın başkenti Kişinev'de gerçekleştirilecek. İkinci etapta, ilk tur sonuçlarına göre sıralama ve final karşılaşmaları oynanacak.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor