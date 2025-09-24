Türkiye Petank Şampiyonası Muğla'da Başladı
Muğla'nın Ula ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Petank Şampiyonası, 478 sporcunun katılımıyla başladı. Organizasyon, 28 Eylül'de sona erecek.
Türkiye Petank Şampiyonası, Muğla'nın Ula ilçesinde başladı.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca, Akyaka Mahallesi'nde düzenlenen organizasyona, 478 sporcu katıldı.
Şampiyona, yapılan teknik toplantının ardından start aldı.
Gençler, Ümitler ve büyükler kategorisinde gerçekleştirilen petank şampiyonası, 28 Eylül'de sona erecek.
Kaynak: AA / Hikmet Aydoğdu - Spor