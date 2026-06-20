Haberler

Türkiye Paraguay maçını 68 bin 827 taraftar takip etti

Türkiye Paraguay maçını 68 bin 827 taraftar takip etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay arasında oynanan maçı 68 bin 827 taraftar stadyumda takip etti. Türk taraftarlar stadyumda çoğunluğu oluşturdu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile Paraguay arasında oynanan karşılaşmayı stadyumda 68 bin 827 taraftar izledi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında San Francisco Bay Area'da Paraguay ile oynadı. Müsabakaya Türk taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Ay-yıldızlı taraftarlar, stadyumun büyük çoğunluğu oluştururken, bu mücadeleyi ise stadyumdan toplam 68 bin 827 taraftar takip etti. - SAN FRANCISCO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev banka Türkiye genelindeki tüm ATM'lerini kaldırıyor

Dev banka Türkiye genelindeki tüm ATM'lerini kaldırıyor
Cenaze yolunda feci kaza! 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Cenaze yolunda feci kaza! 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Dünya bu anları konuşuyor! Amerika'ya damga vuran ''Türk yürüyüşü''

Dünya bu görüntüleri konuşuyor!
Ünlü türkücü İsmail Altunsaray ailesinin gözü önünde trafikte dehşeti yaşadı

Ünlü türkücü trafikte dehşeti yaşadı: Çocuğunun gözü önünde saldırdı
Survivor 2026'nın şampiyonu Mert Nobre oldu

6 aylık maraton bitti, Survivor 2026'nın şampiyonu belli oldu

Görüntü Alanya'dan! Restorandaki 'dans' şovu büyük tartışma yarattı

Biri bu rezilliğe dur desin!
Bizim maçta tarihe geçen an! Yeni kural sonrası direkt kırmızı kart çıktı

Bizim maçta tarihe geçen an! Yeni kural sonrası direkt kırmızı kart