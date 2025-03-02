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Türkiye Oryantiring Şampiyonası Antalya'da Yapıldı

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Antalya'da Yapıldı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe Yarışları, bin 259 sporcunun katılımıyla Antalya'da gerçekleştirildi. Vali Hulusi Şahin, doğa sporlarını destekleyeceklerini ve oryantiringin yaygınlaşması için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde, Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe Yarışları, Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe Yarışları ödül törenine katıldı. Orta mesafe ve sürat yarışlarının yer aldığı şampiyonada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen bin 259 sporcu kıyasıya mücadele etti.

"Doğa sporlarını geliştirmek için çalışmalar yürütüyoruz"

Törende yaptığı konuşmada, oryantiring sporunun Antalya'da yaygınlaşması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali Şahin, "Antalya bir Yörük şehridir. Dağlarımızda, yaylalarımızda ve şehrimizin her köşesinde Yörüklerimizin izleri vardır. Yörük çocuklarımızın doğayla iç içe büyümesi için Antalya'da tüm doğa sporlarını desteklemeye büyük önem veriyoruz. Bu sporlar, Antalya'mızın çocukları için son derece ideal. Bu anlayış doğrultusunda, doğa sporlarını geliştirmek adına çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Yörük kültürüne ve Antalya'mıza çok yakışan oryantiring sporunu, 2025 Aile Yılı kapsamında ailelerimizle birlikte daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde bu sporun Antalya'da hızla gelişmesi için bizler de elimizden geleni yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Açılış konuşmalarının ardından, yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri Vali Hulusi Şahin ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Oryantiring sporu nedir?

Oryantiring, harita ve pusula yardımıyla belirlenen kontrol noktalarını en kısa sürede bulmayı hedefleyen bir doğa sporudur. Koşarak yapılan versiyonunun yanı sıra kayaklı, bisikletli ve engelliler için uyarlanmış türleri de bulunmaktadır. Fiziksel dayanıklılığın yanı sıra hızlı karar verme ve yön bulma yetenekleri gerektiren bu spor, her yaş grubundan bireyin katılımına uygundur. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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