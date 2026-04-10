Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 1. ayağı, Trabzon'da başladı

PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 1. ayağı için Trabzon'un Akçaabat ilçesinde start seremonisi yapıldı.

Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) tarafından PETLAS sponsorluğunda, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat Kaymakamlığı ve Akçaabat Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen şampiyonaya katılacak 22 araç, belediye başkanlığı binası önünde bir araya geldi.

Organizasyona katılan Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Akçaabat Belediye Başkan Vekili Davut Gerigelmez ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcı, araçların çıkışı için start verdi.

TROFF Başkanı Ali Bulut, yaptığı konuşmada, araçların yarın orman etabında yarışacaklarını belirterek, "Seyirci etabımızı 12 Nisan Pazar günü Akçaabat Sahili Yaylacık Çimeni Dolgu Alanı'nda gerçekleştireceğiz." dedi.

Bulut, yarışlara 9 ilden 22 araç, pilot ve yardımcı pilot olmak üzere 44 sporcunun katıldığını söyledi.

Organizasyon kapsamında yarın ilçeye bağlı Akçaköy Mahallesi'nde 11 kilometrelik mukavemet etabı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var

Arabanın altından teröristi vuran kahraman polisten mesaj var
İbrahim Tatlıses'ten hasta yatağında oğluna ağır sözler: Onu sevmiyorum

Hasta yatağından kin kustu! Tatlıses oğlunu yerden yere vurdu
İstanbul'da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu

İstanbul'da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti

3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi kan dondurdu
Gazze'de 9 yaşındaki çocuk eğitim aldığı çadırda İsrail kurşunuyla öldürüldü

Boğaz düğümleyen kare! Eğitim aldığı çadırda katledildi
İbrahim Tatlıses'ten hasta yatağında oğluna ağır sözler: Onu sevmiyorum

Hasta yatağından kin kustu! Tatlıses oğlunu yerden yere vurdu
Efsanelerin çocukları bir arada! Tatlıses, Manço, Mengüç ve Kurtoğlu’ndan olay dans

“Cilvelim” patladı! Müzik dünyasının varisleri bir arada
Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu

Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu