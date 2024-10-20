Türkiye Off-Road Şampiyonası Trabzon'da Nefes Kesti

Türkiye Off-Road Şampiyonası, Trabzon'da deniz kenarında kurulan pistte gerçekleşen seyirci etabıyla nefesleri kesti.

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. Ayağı Akçaabat Yaylacık Sahili'nde yapılan seyirci etabıyla devam etti. Farklı illerden 4 ayrı sınıfta 19 araç ve 38 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda deniz kenarında oluşturulan zorlu pistte pilotlar kıyasıya mücadele etti. Yarışlarda hız, adrenalin, mukavemet ve pilotajlık ön plana çıkarken deniz kenarında gerçekleşen Off-Road araçlarının mücadelesi izleyenleri büyüledi.

Yarışlar öncesi konuşan Türkiye Off-Road Şampiyonası klasman lideri Mehmet Demirel, Osmaniye Kadirli Off-Road Kulübü'nden yarışlara katıldıklarını belirterek, "Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı için Trabzon'a geldik. Dün mukavemet etabı dediğimiz orman etabında 4 etap yarıştık. Bugün ise Akçaabat sahilinde 3 etap yarışacağız ve günü bitireceğiz. Bütün yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Yardımcı pilotum Fettah Yiğit ile birlikte şampiyonada şu an lider olarak devam ediyoruz. Bugün daha net bir sonuç alacağız. 6. ve 7. ayaklara daha iyi şekilde gitmek istiyoruz. Hayırlısı olsun" dedi.

Rize Off-Road Kulübü adına yarışlara katılan Ahmet Köse ise, "Dünkü mukavemet etabını yardımcı pilotum Birol Çoruhlu ile başarıyla gerçekleştirdik. Bizim için biraz zorlu geçti. Ancak gün sonunu birinci olarak tamamladık. Bugün ise seyirci etabında yarışmak için buradayız. Burada da iyi bir derece yapıp birinciliği almak istiyoruz. Hava şartları bizi biraz yordu. Bu sene ekip olarak sadece burada yarıştık ancak önümüzdeki sene ulusal olarak tüm yarışlara katılmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Yarışmaların kesin neticelerinin ilanı bugün saat 17.30'da yapılacak etkinlikle belli olacak. - TRABZON