Türkiye'nin Uzay Modelleri Takımı Dünya İkincisi Oldu
Hacer Naz Kaya, Çınar Sarıkurt ve Elif Toker'den oluşan gençler takım, Dünya Uzay Modelleri Şampiyonası'nda S9A kategorisinde 2'ncilik elde etti.
Dünya Uzay Modelleri Şampiyonası'na katılan Hacer Naz Kaya, Çınar Sarıkurt ve Elif Toker, gençler S9A kategorisinde takım halinde 2'ncilik elde etti.
Türkiye Hava Sporları Federasyonunun açıklamasına göre Hacer Naz, Çınar ve Elif'ten oluşan takım, Sırbistan'ın Zrenjanin kentinde düzenlenen organizasyonda 2'nci oldu.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor