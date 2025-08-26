Türkiye'nin Uzay Modelleri Takımı Dünya İkincisi Oldu

Dünya Uzay Modelleri Şampiyonası'na katılan Hacer Naz Kaya, Çınar Sarıkurt ve Elif Toker, gençler S9A kategorisinde takım halinde 2'ncilik elde etti.

Türkiye Hava Sporları Federasyonunun açıklamasına göre Hacer Naz, Çınar ve Elif'ten oluşan takım, Sırbistan'ın Zrenjanin kentinde düzenlenen organizasyonda 2'nci oldu.