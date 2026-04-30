Türkiye'nin ilk Paralimpik Halter Salonu Kayseri'de yapılacak

Kayseri; paralimpik sporda Türkiye'ye örnek olacak tarihi bir projeye hazırlanıyor. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Türkiye'nin ilk Paralimpik Halter Salonu Projesi için Ankara'da önemli temaslarda bulunuldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanan Türkiye'nin ilk Paralimpik Halter Salonu Projesi için Ankara'da önemli temaslarda bulunuldu. Kayseri'nin spor vizyonuna yeni bir değer katacak proje kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde, paralimpik halter branşının gelişimi ve kurulması planlanan özel salonun detayları ele alındı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya, Enes Eminoğlu ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ile gerçekleştirilen görüşmelerde, Kayseri'de kurulması planlanan salonun yalnızca bir tesis değil, Türkiye'de paralimpik sporun gelişimine yön verecek örnek bir merkez olacağı vurgulandı.

Ziyaret heyetinde; İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın yanı sıra, Avrupa Şampiyonası'ndan gümüş madalya ile dönen Paralimpik Halter Büyükler Avrupa ikincisi Çağdaş Kaya, Avrupa ve Dünya Halter Şampiyonu Muammer Şahin ile TOHM Müdürü Yunus Ergin yer aldı. - KAYSERİ

