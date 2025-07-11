Türkiye'nin İlk Otizm Spor Oyunları Konya'da Yapılıyor

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SOBE Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte 200'ü aşkın otizmli sporcu farklı branşlarda yarışıyor. Yarışmalar Konya'da çeşitli spor salonlarında düzenleniyor.

Türkiye'nin otizmli bireylere özel ilk ve tek spor organizasyonu SOBE Otizm Spor Oyunları, Konya'da yapılıyor.

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı öncülüğünde düzenlenen oyunlarda, masa tenisi müsabakaları Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda, yüzme yarışları Olimpik Yüzme Havuzu'nda, atletizm yarışları Atletizm Kompleksi'nde, binicilik etkinlikleri de SOBE Vakfı yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 200'ü aşkın otizmli sporcu, farklı yaş grupları ve yetenek alanlarında yarıştı.

Organizasyonda SOBE Spor Kulübü de 6 sporcuyla temsil edildi.

Konya Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen SOBE Otizm Spor Oyunları, yarın masa tenisi, yüzme ve atletizm branşlarındaki yarışlarla devam edecek.

Kaynak: AA / Atilla Hancı - Spor
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