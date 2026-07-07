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Türkiye'nin ilk engelli kadın pilotu Kübra Denizci Keskin'den İtalya'da çifte başarı

Türkiye'nin ilk engelli kadın pilotu Kübra Denizci Keskin'den İtalya'da çifte başarı
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Türkiye'nin ilk engelli kadın pilotu Kübra Denizci Keskin, İtalya'da düzenlenen FIA Avrupa Ralli Şampiyonası'nda Rally5 kategorisinde birinci, İtalya Kadın Pilotlar Kupası'nda üçüncü olarak çifte başarı elde etti.

TÜRKİYE'nin ilk engelli kadın pilotu Kübra Denizci Keskin, İtalya'da FIA Avrupa Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen Rally di Roma Capitale'de, Rally5 kategorisinde birincilik elde ederken, İtalya Kadın Pilotlar Kupası'nı da üçüncü sırada tamamlayarak çifte başarıya imza attı.

İtalya'nın başkenti Roma'da 3-5 Temmuz tarihleri arasında, Avrupa'nın en zorlu asfalt rallileri arasında gösterilen FIA Avrupa Ralli Şampiyonası yapıldı. Organizasyona katılan 130 ekip, 11 özel etap ve 197 kilometrelik zamana karşı mücadelede sporcular hem hızlarını hem de dayanıklılıklarını ortaya koydu. Şampiyona da Osmangazi Belediyesi'ni temsil eden ve Team Binance TR adına yarışan Kübra Denizci Keskin, co-pilotu Kerem Deveci ile birlikte elden gaz-fren sistemiyle özel olarak donatılmış Ford Fiesta Rally5'in direksiyonuna geçti. Sporcu, zorlu etapları üstün bir performansla tamamlayarak Rally5 kategorisinde birincilik elde ederken, İtalya Kadın Pilotlar Kupası'nı da üçüncü sırada tamamlayarak çifte başarıya imza attı.

İtalya'da elde ettiği önemli başarının ardından gözünü Avrupa Ralli Şampiyonası'nın bir sonraki ayağı olan Barum Czech Rally Zlin'e çeviren Kübra Denizci Keskin, geçtiğimiz yıl kendi kategorisinde zirvede tamamladığı organizasyonda bu yıl da aynı başarıyı tekrarlayarak Türkiye'ye yeni gururlar yaşatmayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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