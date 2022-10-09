Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tam dişimize göre kura! İşte Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde rakipleri

Spor Haberleri

A Milli Takım'ın 4. torbadan katıldığı EURO 2024 elemelerinde rakipleri belli oldu. D Grubu'na düşen Ay-Yıldızlı ekip Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 53 ülkenin katılacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kura çekimi, turnuvaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirildi. D Grubu'na düşen A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu.

A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda rakipleri Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya oldu.

Grupların tamamı şöyle:

A Grubu: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Kıbrıs

B Grubu: Hollanda, Fransa, İrlanda, Yunanistan, Cebelitarık

C Grubu: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta

D Grubu: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya

E Grubu: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova

F Grubu: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya

G Grubu: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya

H Grubu: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan,Kuzey İrlanda, San Marino

I Grubu: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra

J Grubu: Portekiz, Bosna Hersek , İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Liechtenstein

53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya, elemelere katılamayacak. Turnuvayı düzenleyen Almanya ise eleme maçlarına çıkmadan EURO 2024 bileti alacak.

Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

A Milli Futbol Takımı Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title