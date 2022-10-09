Tam dişimize göre kura! İşte Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde rakipleri

A Milli Takım'ın 4. torbadan katıldığı EURO 2024 elemelerinde rakipleri belli oldu. D Grubu'na düşen Ay-Yıldızlı ekip Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 53 ülkenin katılacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kura çekimi, turnuvaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirildi. D Grubu'na düşen A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu.

TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ

A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda rakipleri Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya oldu.

Grupların tamamı şöyle:

A Grubu: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Kıbrıs

B Grubu: Hollanda, Fransa, İrlanda, Yunanistan, Cebelitarık

C Grubu: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta

D Grubu: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya

E Grubu: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova

F Grubu: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya

G Grubu: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya

H Grubu: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan,Kuzey İrlanda, San Marino

I Grubu: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra

J Grubu: Portekiz, Bosna Hersek , İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Liechtenstein

ELEMELERİN FORMATI

53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

RUSYA YOK

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya, elemelere katılamayacak. Turnuvayı düzenleyen Almanya ise eleme maçlarına çıkmadan EURO 2024 bileti alacak.

TURNUVA 14 HAZİRAN 2024'TE BAŞLAYACAK

Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.