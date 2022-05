Türkiye'nin en genç ralli pilotu Can Alakoç, Letonya'da ikinci oldu

Türkiye'nin en genç ralli pilotu Can Alakoç, ilk yarışında Letonya'da Baltic Binek Otomobiller Şampiyonası'nda BTC1 klasmanında ikinci olmayı başardı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre 2008 doğumlu genç rallici Can Alakoç, Letonya'daki ilk startını Bikernieki Pisti'nde koşulan Baltic Binek Otomobiller Şampiyonası ile gerçekleştirdi.

Can Alakoç, ilk deneyiminde Ford Fiesta R2 ile şampiyonanın BTC1 klasmanını ikinci olarak tamamlamayı başardı.

Böylece genç rallici, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) yeni yıldız adaylarının yetiştiği Letonya Junior Ralli Şampiyonası'nda "Türkiye'nin en genç Ralli Pilotu" olarak yarışmak için önemli bir sınavı geçti.

Can Alakoç, 7 Mayıs'ta yapılacak Riga Mini Ralli'de de başarılı olması durumunda, lisans almaya hak kazanacak ve "Drive to the Future" programı kapsamında Murat Bostancı'nın koçluğunda 2022 Letonya Junior Ralli Şampiyonası'nı takip edecek.