Türkiye'nin başarılı jokeyi Gökhan Kocakaya, kariyerini ABD'de sürdürecek

Türkiye Jokey Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, Gökhan Kocakaya, 16 bin 204 yarışın 2 bin 908'ini kazanarak Türk atçılığında önemli bir başarı elde etti. Kocakaya, bugün İstanbul'da son kez at bindi ve veda töreni düzenlendi.

Türkiye'nin başarılı jokeylerinden Gökhan Kocakaya, kariyerini ABD'de sürdürecek.

Türkiye Jokey Kulübünden (TJK) yapılan açıklamaya göre 2006 yılından bu yana Türkiye'de at binen jokey Kocakaya, bundan sonraki kariyerine ABD'de devam edecek.

Bugüne kadar katıldığı 16 bin 204 yarışın 2 bin 908'ini kazanma başarısını gösteren Kocakaya, 2 bin 512 de ikincilik elde etti. 2009 yılında Türk atçılığının en prestijli mücadelesi olan Gazi Koşusu'nu "Miramis" isimli safkanla kazanan Kocakaya, birbirinden önemli birçok koşudan zaferle ayrılmasını bildi.

Üst üste 5 yıldır en çok yarış kazanan jokey olma başarısını gösteren Gökhan Kocakaya, bugün İstanbul'da son kez at bindi. Tecrübeli jokey için Veliefendi Hipodromu'ndaki yarış programının ardından veda töreni düzenlendi.

Organizasyona TJK Yönetim Kurulu, TJK asli üyeleri, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Veda organizasyonunda Gökhan Kocakaya'ya TJK Yönetim Kurulu üyelerinden Selman Taşbek plaket, Gülnur Gülerce ise çiçek takdim etti.

Tören, pasta kesimi ile son buldu.