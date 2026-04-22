Muaythai branşında madalya hedefi yükseldi

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, 2025 yılında uluslararası organizasyonlarda kazanılan madalya sayısını 85'ten 120'ye çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Son yıllarda önemli başarılar elde ettiklerini belirten Yıldız, bu yıl da çeşitli şampiyonalardan iyi dereceler elde etmeyi planladıklarını vurguladı.

Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) Başkanı ve Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) Başkan Yardımcısı görevlerini de yürüten Yıldız, AA muhabirine, son yıllarda muaythai branşında önemli başarılar elde ettiklerini anlattı.

Milli sporcuların geçen yıl 85 madalya kazandığı bilgisini veren Yıldız, "Federasyon olarak geçen yıl çok önemli organizasyonlara katıldık. Katıldığımız şampiyonalardaki önem sıralaması çok mühim. İslam Oyunları'na 6 sporcuyla katılıp 5 madalya aldık. Combat Games dediğimiz Dünya Dövüş Oyunları'na iki sporcuyla katıldık. Biri finale kadar çıktı, biri üçüncü oldu. Bu iki madalya çok kıymetli çünkü oraya kotayla katılabiliyorsunuz." diye konuştu.

Yıldız, 2027'de Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da düzenleneceğini aktararak "Oraya da kotayla katılım sağlanacak. Hedefimiz 2026'da dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalyalar alıp Avrupa Oyunları'na ve gelecekteki Dünya Oyunları'na daha çok sporcuyla katılmak." dedi.

Uluslararası organizasyonlarda geçen yıl alınan 85 madalyanın kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Yıldız, bu yıl da Malezya'da yapılacak Elit Büyükler Dünya Şampiyonası, Kosova'da gerçekleştirilecek 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Fransa'daki Avrupa Şampiyonası ve Yunanistan'daki Gençler Dünya Şampiyonası'ndan da çok iyi dereceler elde etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

"Dünyanın en iyi takımlarından biriyiz"

Türk sporcuların uluslararası başarılarına dikkati çeken Yıldız, değerlendirmelerini şöyle tamamladı:

"Biz şu anda dünyada zirvedeyiz. Dünya Şampiyonası'nda ilk üç sırayı her zaman biz alıyoruz. ya birinciyiz, ya ikinciyiz, ya üçüncüyüz. Avrupa Şampiyonası'nda ya birinciyiz, ya ikinciyiz. Bazen Ukrayna ya da Rusya ile çekişiyoruz. Dünyada ise ya Ruslarla ya da Taylandlılarla çekişiyoruz. Biz şu anda zaten dünyanın en iyi takımlarından biriyiz. Bu zirveyi de koruyacağız. Allah izin verirse bu yıl 85 değil, 120 madalyayı hedefliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesindeki diğer spor dallarında da ciddi madalyalar aldığımızı görüyoruz. Muaythaiyi zirvede tutarak görevimizi başarmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Serkan Avci
