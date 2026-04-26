Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, Tekirdağ'da sona erdi

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilk etabı, Tekirdağ'da sona erdi.

Burak Özel Motokros Parkuru'nda gerçekleştirilen organizasyonda 120 sporcu mücadele etti. Sporcular, MX, MX1, MX2, MX125, MX büyükler, veteran, kadınlar, 50 cc, 50Mini, E50, 65 cc ve 85 cc kategorilerinde yarıştı.

Yarışların tamamlanmasıyla parkur alanında ödül töreni düzenlendi.

Kategorilerinde şampiyon olan sporcular şunlar:

MX1: Mustafa Çetin

MX2: Mehmet Yiğit Kara

MX125: Efe Okur

MX: Batuhan Demiryol

65CC: Aslan Osmanpaşaoğlu

85CC: Berat Destan Şenkalaycı

E50: Minel Yade Duman

50CC: Yusuf Ali Kolay

50 MİNİ: Uzay Ziya Öniş

KADINLAR: Selen Tınaz

SENIOR: Şakir Şenkalaycı

VETERAN: Hüseyin Neziroğlu

Kaynak: AA / Fırat Çakır
