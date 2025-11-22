Türkiye Motokros Şampiyonası Heyecanı Hayrabolu’da Başladı
Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 6. ayağı, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Burak Özel Motokros Parkuru'nda 110 sporcunun katılımıyla başladı. İlk gün antrenman ve sıralama turları yapıldı, şampiyona yarın yapılacak yarışlar ve ödül töreni ile sona erecek.
Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 6. ayağı, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde başladı.
Burak Özel Motokros Parkuru'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde 110 sporcu mücadele etti.
Şampiyonanın ilk gününde MX, MX1, MX2,MX125, MX senior, veteran, kadınlar, 50 cc, 50Mini, E50, 65 cc ve 85 cc kategorilerinde sporcular antrenman ve sıralama turları gerçekleştirdi.
Şampiyona, yarın yapılacak yarışlar ve ödül töreni ile sona erecek.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Spor