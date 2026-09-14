Türkiye Milli Paralimpik Komitesinde hedef, tüm engellileri sporla tanıştırmak

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, engelli bireyleri sporla tanıştırmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen, Türkiye'nin 9 altın ve 7 gümüş madalyayla tamamladığı 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı takip eden Aksu, AA muhabirine, engelli bireyleri sporla hayata kazandırabilme konusunda çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Murat Aksu, sporla hayata tutunan engelli bireylerin, keşfedilmeyi bekleyen diğer engellilere örnek olduğuna değinerek, "Evinde oturan son engelli bireyi de dışarıya çıkarmak için mücadele edeceğiz. Paralimpik hareketinin dünyadaki sloganı 'Değişim sporla başlar, topluma kazandırmayı sporla yaparız.' Burada mücadele eden 23 sporcu kardeşimiz sporla ilgilenerek en güzelini yapıyor ve diğer engelliler için rol modeldirler." diye konuştu.

2036 Paralimpik Yaz Oyunları'nı düzenleyebilecek kabiliyetleri olduğunu göstermek için birçok organizasyona ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Aksu, "Paralimpik oyunlarında neredeyse 3'te 1 madalya dağıtımı yüzme branşında oluyor. En çok sınıflandırmanın olduğu branş. Bizim için en önemli branş yüzme ve sonrasında da atletizm geliyor. Bu ikisinde organizasyon düzenleyebiliyorsanız her şekilde organizasyon yaparsınız." dedi.

"Los Angeles'ta da güzel işler yapacağız"

Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'na 23 sporcuyla katıldıklarını anımsatan Murat Aksu, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Gençlik Oyunları'nı düzenlemiştik. Birçok sporcumuz orada ilk defa sınıflandırmadan geçti ve yüzmeye başladı. Yüzme branşında maalesef daha emekleme dönemindeyiz. Bu tarz organizasyonların ev sahipliğini yapmak bizim için önemliydi. Biz 23 sporcumuzla katıldık. Bu da şu anda Türkiye için büyük bir rakam. İnşallah minimum 15 sporcumuzun kota alarak Los Angeles yolunda bizlerle yarışacağını ümit ediyorum."

Aksu, gelecek yıl Dünya Bedensel Engelliler Federasyonunun Dünya Oyunları'nı Samsun'da düzenleyeceğini de bildirerek, burada mücadele edilecek 12 branştan en az 7'sinin Los Angeles Paralimpik Oyunları'na kota vereceğini kaydetti.

Paralimpik sporlarda Türkiye'yi ilk 10 ülke arasına sokmak istediklerini aktaran Aksu, "Ben inanıyorum ki Los Angeles'ta da bunun için mücadele vereceğiz. 2036 bizim için çok önemli. İnşallah Türkiye'de düzenleyip çok daha gelişmiş bir paralimpik ülkesi olarak mücadele vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA