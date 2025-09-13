Haberler

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Daniela Dodean Monteiro ile Anlaştı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Daniela Dodean Monteiro ile Anlaştı
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, olimpik performans direktörlüğü için Rumen antrenör Daniela Dodean Monteiro ile anlaşarak, olimpik kadro sporcularının performanslarını ve planlamalarını yönetecek.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, olimpik performans direktörlüğü görevi için Daniela Dodean Monteiro ile anlaştı.

Federasyonun açıklamasında Daniela Dodean Monteiro'nun masa tenisinde Avrupa'nın başarılı isimleri arasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Rumen antrenör, olimpik kadro sporcularının performanslarını, planlamalarını ve kamplarını yakından takip edecek olup, olimpik kota alma noktasında süreci yönetecektir. Bu bağlamda kurulan teknik ve atletik performans ekibi sürece destek olacaktır. Antrenörlere, performans ekibine ve sporculara başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
