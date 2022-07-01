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Türkiye madalyaya doymuyor! Milli sporcular Akdeniz Oyunları'nda tarih yazıyor

Haberler.com - Spor
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Türkiye madalyaya doymuyor! Milli sporcular Akdeniz Oyunları'nda tarih yazıyor

19. Akdeniz Oyunları'na Türkiye damga vurmaya devam ediyor. Cezayir'de devam eden organizasyonda Türkiye şuana kadar 64 madalya kazandı.

Cezayir'de devam eden Akdeniz Oyunları'nda Türkiye tarih yazmaya devam ediyor. Ay-yıldızlı sporcularımız, Türkiye'yi organizasyonun en başarılı ülkesi konumuna getirdi.

MADALYA ÜSTÜNE MADALYA KAZANIYORUZ

Oran kentinde devam eden oyunlarda; Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı milli judocu Mihael Zgank, milli boksör Haitce Akbaş, milli judocu Kayra Sayit, milli halterci Ferhat Hardal (2 altın, koparma ve silkme) ve milli boksör Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı.

AKDENİZ OYUNLARI'NA DAMGA VURDUK

19. Akdeniz Oyunları'nda en başarılı ülke olarak Türkiye ön plana çıktı. Sporcularımız şu ana kadar; 29 altın, 15 gümüş ve 20 bronz madalya kazandı. Türkiye, kazandığı toplam 64 madalya ile Akdeniz Oyunları'nın en başarılı ülkesi durumunda bulunuyor.

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