Üye Girişi
Haberler
MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı

Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasını açan olayı ilk kez anlattı

 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
İstanbul'da trafik yoğunluğunu azaltmak için iki ilçeye giriş paralı hale getirilecek

İstanbul'da iki ilçeye giriş paralı olacak

Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takımımızın Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçına Ali Sami Yen Spor Kompleksi (RAMS Park) ev sahipliği yapacak. Rövanş karşılaşması ise Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak.

A Milli Takımımızın 20 Mart Perşembe günü Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçı İstanbul'da oynanacak.

İLK MAÇ ALİ SAMİ YEN'DE

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul'da oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin (RAMS Park) ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla birlikte, A Millî Takımımız yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak.

RÖVANŞ PUSKAS ARENA'DA

Ay-Yıldızlılar, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak. Her iki play-off müsabakası da TSİ 20.00'de başlayacak.

Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Aynı anda hem anne oldu hem anneanne
img

Muhtarın yerine kayyum atandı
img

Savaşın ateşi Devler Ligi'ne sıçradı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVATOZZ:

Bence Beşiktaş'ın sahası daha iyiydi. Neden Ali Sami yen olduğunu sorgulamicam.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Önemli ve büyük maç olmasa Ali Sami Yen akıllarına gelmeyecek

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hudutsuz Sevda 43. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Kasım Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 43. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle! KOSKİ Konya su kesintisi! 28-29 Kasım Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 28-29 Kasım Bahçelievler, Ümraniye, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 29 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 29 Kasım Cuma Hutbesi tam metni! İspanya Ligi maçları yayınlanıyor mu? La Liga maçları kanalı mı değişti, S Sport'ta yayınlanmıyor mu? İtalya Ligi maçları yayınlanıyor mu? Serie A maçları kanalı mı değişti, S Sport'ta yayınlanmıyor mu? ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Kasım Sincan, Beypazarı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp 11. Bölüm tek parça full HD izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.