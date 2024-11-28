Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak

A Milli Takımımızın 20 Mart Perşembe günü Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçı İstanbul'da oynanacak.

İLK MAÇ ALİ SAMİ YEN'DE

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul'da oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin (RAMS Park) ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla birlikte, A Millî Takımımız yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak.

RÖVANŞ PUSKAS ARENA'DA

Ay-Yıldızlılar, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak. Her iki play-off müsabakası da TSİ 20.00'de başlayacak.