Türkiye Kürek Milli Takımı, Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti
Çekya'nın Racice kentinde düzenlenen 2025 Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası, Türkiye Kürek Milli Takımı'nın madalya kazanmasıyla sona erdi. Halil Kaan Köroğlu altın, Cevdet Ege Mutlu ve Enes Biber & Aytimur Selçuk gümüş madalya elde etti.
ÇEKYA'nın Racice kentinde düzenlenen 2025 Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası (ERU23CH), 27 ülkenin katılımıyla tamamlandı. Türkiye Kürek Milli Takımı, bu organizasyonda kürsüden inmedi.
5 Eylül'de Racice'deki uluslararası regatta parkurunda başlayan şampiyonada milli kürekçiler, sergiledikleri performansla hem Türkiye'yi gururlandırdı hem de Avrupa kürek camiasında büyük yankı uyandırdı.
Türkiye Kürek Milli Takımı'nın madalya kazanan sporcuları şöyle:
U23 Hafif Kilo Erkekler Tek Çifte (LM1x): Halil Kaan Köroğlu – Altın Madalya
U23 Erkekler Tek Çifte (1x): Cevdet Ege Mutlu – Gümüş Madalya
U23 Erkekler İki Çifte (2-): Enes Biber & Aytimur Selçuk – Gümüş Madalya