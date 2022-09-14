Türkiye Kupası'nda tarihi skor! Herkes "Kale boş olsa bu kadar gol olmaz" dedi
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Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Ağrı 1970 Spor deplasmanda 12 Bingölspor'u 10-1'lik skorla yendi. Sahalarda ender görülen skor sonrası futbolseverler sosyal medyada "Kale boş olsa bu kadar gol olmaz" yorumunda bulundu.
Ağrı 1970 Spor ile 12 Bingölspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçı tarihi bir skora sahne oldu. Ağrı 1970 Spor deplasmanda 12 Bingölspor'u 10-1'lik skorla mağlup etti.
MURAT TORUN'DAN HAT-TRICK
Karşılaşmada Ağrı 1970 Spor'un gollerini Murat Torun (3), Burak Seres (2), Muhammet Yavaş, Ahmet Kutlu (2), Hakan Sevinç ve Kıraç Baş kaydetti. 12 Bingölspor'un tek golü ise Yasin Aleci'den geldi.
KURALAR 16 EYLÜL'DE ÇEKİLECEK
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi, 16 Eylül Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.