Türkiye Kupası'nda herkesi şok eden sonuç! Hatayspor, 2. Lig takımına elendi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Hatayspor, sahasında Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekibi Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

Hatayspor ile Düzcespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.

10 KİŞİ HATAY, DÜZCE'YE DİŞ GEÇİREMEDİ

Düzcespor'a turu getiren golleri 31. dakikada Emre Gündoğdu ve 90+5. dakikada Eren Karadağ kaydetti.Hatayspor'un savunmacısı Simon Falette, karşılaşmanın 49. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

DÜZCESPOR 4. TURA YÜKSELDİ

Bu sonuçla Volkan Demirel'in öğrencileri Türkiye Kupası'na veda etti. Düzcespor ise Türkiye Kupası'nda 4. tura adını yazdırdı.