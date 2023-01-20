Türkiye Kupası'nda herkesi heyecanlandıran bir ihtimal var! Tüm gözler kura çekiminde olacak

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 24 Ocak Salı günü çekilecek kura ile belirlenecek. Galatasaray'ın seribaşı olmaması nedeniyle Fenerbahçe ve Beşiktaş ile eşleşme ihtimalinin bulunması, bu turların birinde derbi heyecanının yaşanmasına olanak sağlıyor.

Son 16 tur maçlarının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımların tamamı belli oldu. 24 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek kurada futbolseverleri heyecanlandıran bir ihtimal bulunuyor.

DERBİ İHTİMALİ VAR

Kura çekiminde, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katılacak. Kupada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti. Galatasaray'ın seribaşı olmaması nedeniyle Fenerbahçe ya da Beşiktaş ile eşleşme ihtimalinin bulunması futbolseverleri heyecanlandırdı.

KUPA PROGRAMI

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.