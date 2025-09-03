Türkiye Kupası maçı 6. dakikada tatil edildi
Edirnespor ile Somaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçı, sahaya 9 futbolcuyla çıkan Edirnespor'un 3 oyuncusunun sakatlık gerekçesiyle mücadeleye devam edememesi dolayısıyla 6. dakikada tatil edildi.
SAHAYA 9 KİŞİ ÇIKTILAR
Mali sıkıntı yaşayan Edirnespor, Edirne Şehir Stadı'ndaki müsabakaya 9 futbolcuyla çıktı. Ev sahibi takımdan bir futbolcu, 3. dakikada sakatlık gerekçesiyle kenara geldi.
MAÇ TATİL OLDU
Somaspor'un 6. dakikada 1-0 öne geçtiği maçta Edirnespor'dan 2 futbolcu daha sakatlık gerekçesiyle kenara geldi. Hakem Hakan Ülker, sakatlanan 3 oyuncusunun devam etmemesi ve Edirnespor'un sahada 6 kişi kalmasından dolayı maçı tatil etti.