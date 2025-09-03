Haberler

Türkiye Kupası maçı 6. dakikada tatil edildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilginç bir durum yaşandı. Sahaya 9 futbolcuyla çıkan Edirnespor, 3 oyuncusunun sakatlık gerekçesiyle oyunu sürdüremeyince maç 6. dakikada tatil edildi.

SAHAYA 9 KİŞİ ÇIKTILAR

Mali sıkıntı yaşayan Edirnespor, Edirne Şehir Stadı'ndaki müsabakaya 9 futbolcuyla çıktı. Ev sahibi takımdan bir futbolcu, 3. dakikada sakatlık gerekçesiyle kenara geldi.

MAÇ TATİL OLDU

Somaspor'un 6. dakikada 1-0 öne geçtiği maçta Edirnespor'dan 2 futbolcu daha sakatlık gerekçesiyle kenara geldi. Hakem Hakan Ülker, sakatlanan 3 oyuncusunun devam etmemesi ve Edirnespor'un sahada 6 kişi kalmasından dolayı maçı tatil etti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Chp belediyeleri aldı alalı tüm şehirler sahipsiz kaldı yazık

