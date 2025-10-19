Türkiye Kupası Kürek Yarışları Sonuçlandı
Meriç Nehri'nde düzenlenen Türkiye Kupası Kürek Yarışları, 300 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Galatasaray, erkekler ve kadınlar kategorisinde takım halinde birinci oldu.
Meriç Nehri'nde düzenlenen Türkiye Kupası Kürek Yarışları tamamlandı.
Türkiye Kürek Federasyonunun organizasyonuna 300 sporcu katıldı.
İki gün süren organizasyon, erkekler dümencili 8 çift yarışıyla sona erdi.
Şampiyonada Galatasaray, erkekler ve kadınlar kategorisinde takım halinde birinci oldu.
Organizasyonda dereceye giren kulüp temsilcilerine kupaları, Edirne Valisi Yunus Sezer ve Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk tarafından verildi.
Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Spor