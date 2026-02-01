Haberler

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası sona erdi

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada 2 bin 884 sporcu yarıştı. Katılımcılar, 2026 yılında Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda temsil etme hakkı kazandı.

TÜRKİYE Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, 24-31 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te bulunan 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirildi.

Şampiyonada, Küçükler Kategorisinde 7-12 yaş gruplarında, Yıldızlar Kategorisinde ise 13-18 yaş gruplarında müsabakalar oynandı. Türkiye'nin 81 ilinden gelen 2 bin 884 sporcu, 7 gün boyunca dereceye girebilmek ve milli takım havuzuna katılabilmek için mücadele etti. 11 tur boyunca heyecan dolu karşılaşmaların yaşandığı şampiyonada; 216 sporcu, 2026 yılında Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda temsil etme hakkı kazandı. Şampiyona süresince sporcuların yanı sıra antrenörler, veliler ve satrançseverlerden oluşan yaklaşık 10 bin kişi, organizasyona katılım sağladı.

FETHİ APAYDIN: ALTYAPIDAKİ GÜÇ GELECEĞE UMUT VERİYOR

TSF Başkanı Fethi Apaydın, şampiyonanın ardından yaptığı açıklamada, organizasyona katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"2026 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nı yoğun katılım ve yüksek rekabet ortamı içinde başarıyla tamamladık. Bu organizasyon, Türk satrancının altyapısındaki gücü açıkça ortaya koyuyor. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara destekleri için teşekkür ediyorum. Milli takım havuzuna giren sporcularımız başta olmak üzere turnuvada mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Biri 44, diğeri 23 yaşında! Sokak ortasında cansız bedenleri bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler

Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"