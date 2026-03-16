Kars'ta "Kadınlar Satranç İl Birinciliği Turnuvası" tamamlandı

Kars Mihralibey Ortaokulu'nda düzenlenen Türkiye Kadınlar Şampiyonası Satranç Kars İl Birinciliği Turnuvası, 15 kadın sporcunun katılımıyla heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. Turnuvada Bahar Ece Atakişi 1'inci, Semra Dişkaya 2'inci, Tazegül Tuanna Torunoğulları ise 3'üncü oldu.

Türkiye Kadınlar Şampiyonası Satranç Kars İl Birinciliği Turnuvası, nefesleri kesti. Bir birinden çekişmeli karşılaşmaları ev sahipliği yapan turnuvanın şampiyonları da belli oldu.

14-15 Mart 2026 tarihlerinde Kars Mihralibey Ortaokulu'nda 15 kadın sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuva, 2 gün boyunca heyecan ve çekişmeye sahne oldu.

Satranç severlerin ilgiyle takip ettiği organizasyon, tek kategori üzerinden toplam 6 tur şeklinde oynandı. Sporcular, 2 gün boyunca strateji, sabır ve zekalarını ortaya koyarak dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Turnuva boyunca ortaya konan mücadele, satrancın düşünce gücünü ve sporcuların disiplinini bir kez daha gözler önüne serdi.

Turnuva sonunda başarılı sporcular için ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren ilk beş sporcuya madalya, ilk üç sporcuya ise kupa takdim edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda turnuvada Bahar Ece Atakişi 1'inci, Semra Dişkaya 2'inci, Tazegül Tuanna Torunoğulları 3'üncü oldu. Turnuvada Emine Atakişi 4'üncü ve Sedef Nur Yıldızlı ise 5'inciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Organizasyon yetkilileri, kadın sporcuların satranç alanındaki başarılarının ve katılımlarının her geçen yıl arttığını belirterek bu tür turnuvaların genç sporcuların gelişimine önemli katkı sağladığını ifade etti. Ayrıca turnuvaya katılan tüm sporcular tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

Kars'ta düzenlenen turnuva, hem kadın sporcuların satranç sporuna olan ilgisini artırması, hem de yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına katkı sağlaması açısından önemli bir etkinlik olarak değerlendirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
