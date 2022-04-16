Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off etabı - Haberler

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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off etabı

AA - Onur Erdik - Spor
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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off etabı

Salon: 90. YılHakemler: Ömer Sarı, Furkan Keseratar, Safa Halit ÇakırHDI Sigorta Yalova VİP: Miray Uzunoğlu 10, Nazlı Güler 4, Başak Altunbey 8, Gözde Yürük 8, Cierra Dillard 38, Fatma Ata, Aslı Çil, Fatma Nut İçaçan 6, Aslı Sevinç 5, Zehra İmamoğlu, Ecem Erk, Tuğçe KanatFerhatoğlu...

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Ömer Sarı, Furkan Keseratar, Safa Halit Çakır

HDI Sigorta Yalova VİP: Miray Uzunoğlu 10, Nazlı Güler 4, Başak Altunbey 8, Gözde Yürük 8, Cierra Dillard 38, Fatma Ata, Aslı Çil, Fatma Nut İçaçan 6, Aslı Sevinç 5, Zehra İmamoğlu, Ecem Erk, Tuğçe Kanat

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor: Özge Karataş 5, Halime Uykan 14, Ebru Torun 6, Kübra Dicle 8, Kelley Cain 6, Sema Şenol 2, Yağmur Öztürk 1, Zilan Gülsüm 14, İlayda Kocakurt, Nurcan Ceren Ciğerci, İrem Yalçın

1. Periyot: 24-14

Devre: 44-34

3. Periyot: 53-51

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında HDI Sigorta Yalova VİP, sahasında Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'u 79-56 mağlup etti.

Bu sonuçla Yalova ekibi, seride durumu 2-0'a getirerek yarı finale yükseldi.

AA / Onur Erdik - Spor

Ömer Sarı, Play Off, Türkiye, Yalova, Spor, Haberler

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