Türkiye, 18 Yaş Altı Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda ilk galibiyetini aldı

Güncelleme:
Türkiye 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda ikinci maçı kazanarak turnuvaya yeniden dahil oldu. Başantrenör Alper Solak, madalya hedefiyle ilerlemek istediklerini belirtti.

Türkiye 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu ikinci maçında Türkiye, Yeni Zelanda'yı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Zeytinburnu Buz Adası'ndaki müsabakada Yeni Zelanda, Mana Keefe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Türkiye 17. dakikada Melis Arslan ile skoru eşitledi ve ilk bölüm 1-1 sona erdi.

Ay-yıldızlı ekip ikinci periyotta iki gol daha kaydetti. 25. dakikada Elif Tandoğan ile skoru 2-1 yapan Türkiye, Melis Arslan'ın 40. dakikada attığı golle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Günün diğer karşılaşmalarında Kazakistan, Letonya'yı 9-1, Güney Kore de Hollanda'yı 5-0 yendi.

Solak: "Turnuvaya tekrar katıldık"

Galibiyetle yeniden turnuvaya dahil olduklarını söyleyen başantrenör Alper Solak, "Galibiyetten dolayı mutluyuz. Turnuvaya tekrar katıldık. Dün şanssızlıkla kaybettik ama bugün kazanmayı bildik. Sonraki maçlarda da kazanmak için çalışacağız. Bu turnuvada amacımız grupta kalmak. Sonraki hedefimiz de madalyaya oynamak. Madalya şansımız ilk maçtaki yenilgiyle zora girdi. Diğer maçları yenip madalyayı almak istiyoruz." diye konuştu.

Taraftarlara çağrıda bulunan Solak, "Taraftar kalabalıktı ama biraz daha artması lazım. Kızlarımıza destek için herkesi maçlara bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
