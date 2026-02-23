Haberler

Dünya Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Sırbistan'ı 4-2 yenerek galibiyetle başladı.

Dünya Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ilk maçında Sırbistan'ı 4-2 yendi.

A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki organizasyonda Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı Alara Kuchkin, Dilara Lokbaş, Sena Yavuz ve Seda Demir Haksever'in golleriyle 4-2 kazanmayı başardı.

Şampiyonaya galibiyetle başlayan milliler, ikinci maçını yarın Romanya ile yapacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı

Epstein skandalında, İngiltere o isme acımadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyinin uyuşturucu test sonucu belli oldu
Çay dolu enjektörü, vücuda batırdı

Ölümle dans ettiklerinin acaba farkındalar mı?
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyinin uyuşturucu test sonucu belli oldu
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler

Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Sosyal medyada paylaşınca tutuklandı

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu!