Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda Halterde 6 Altın Madalya Kazandı
Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, halter branşında 6 altın ve toplamda 9 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Milli sporcular Gamze Altun, Cansel Özkan ve Burak Aykun öne çıktı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, halter branşında günü 6'sı altın 9 madalya ile tamamladı.
Oyunlara 5. gün yapılan müsabakalarla devam edildi.
Bulvar Riyad Arena'da gerçekleştirilen halter müsabakalarında Türkiye, kadınlar 48 kiloda yarışan milli halterci Gamze Altun ile koparma, silkme ve toplamda 3 altın, kadınlar 53 kiloda Cansel Özkan ile koparmada, silkmede ve toplamda 3 altın madalya kazandı.
Erkekler 60 kiloda ise milli halterci Burak Aykun, koparmada bronz, silkmede ve toplamda ise 2 gümüş madalya elde etti.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor