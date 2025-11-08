Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda Halterde 6 Altın Madalya Kazandı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, halter branşında günü 6'sı altın 9 madalya ile tamamladı.

Oyunlara 5. gün yapılan müsabakalarla devam edildi.

Bulvar Riyad Arena'da gerçekleştirilen halter müsabakalarında Türkiye, kadınlar 48 kiloda yarışan milli halterci Gamze Altun ile koparma, silkme ve toplamda 3 altın, kadınlar 53 kiloda Cansel Özkan ile koparmada, silkmede ve toplamda 3 altın madalya kazandı.

Erkekler 60 kiloda ise milli halterci Burak Aykun, koparmada bronz, silkmede ve toplamda ise 2 gümüş madalya elde etti.