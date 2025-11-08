Haberler

Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda 4 Altın, 1 Bronz Madalya Kazandı

Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, judo branşında 4 altın, 1 bronz madalya ile büyük bir başarı elde etti. Salih Yıldız ve Tuğçe Beder altın madalya kazanırken, Ayten Mediha Yeksan ve Hasret Bozkurt da altın madalyanın sahibi oldu. Minel Akdeniz ise bronz madalya kazandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, judo branşında günü 4 altın, 1 bronz madalya ile tamamladı.

Oyunlara 5. gün yapılan müsabakalarla devam edildi.

Prince Faisal bin Fahad Sports City'de gerçekleştirilen müsabakalarda Türkiye, erkekler 60 kiloda yarışan Salih Yıldız ve kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder ile altın madalya kazandı.

Kadınlar 63 kiloda Ayten Mediha Yeksan ile 57 kiloda tatamiye çıkan milli judocu Hasret Bozkurt da altın madalya elde etti.

Kadınlar 63 kiloda ay-yıldızlı judocu Minel Akdeniz ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Haberler.com
