Türkiye ile Rusya arasında Sofia krizi patlak verdi
19 yaşındaki Rus heptatlet Sofia Yakuşina, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın devşirme programı kapsamında Türk vatandaşlığına geçti. 2024'te Rusya Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan sporcunun kariyerine Türkiye'de devam etme kararı Rusya'yı kızdırdı. Rus yetkililer "O zaman Türkiye onun için yaptığımız masrafı karşılasın" tepkisinde bulundu.

Rus heptatlet Sofia Yakuşina, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın devşirme programı kapsamında Türk vatandaşlığına geçti.

RUSYA FENA KIZDI

2024'te Rusya Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan 19 yaşındaki sporcunun artık Türkiye adına yarışacak olması Rusya'yı kızdırdı.

"ANTRENÖR MASRAFLARINI KARŞILAYIN"

Savaş nedeniyle yarışlarda sporcularına uygulanan kısıtlamanın kalkmasını bekleyen Rus yetkililer, Sofia'nın kararı için "Kariyerini Türkiye'de değil Rusya'da yaptı. Türkiye, antrenman ve antrenör masrafını karşılamalı" dedi. Hukukçuların konuyu incelediği belirtildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

masrafları karşıalayalım bence. zaten her sene 100 100 vere vere milyon dolarlarımız rusyaya gitmiyormu?. en azından hayırlı bir işte kullanmış oluruz:)

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Doğan:

Adamlar haklı hangi devirdeyiz devşirme programı ne la. Masa başında maaş yiyeceğinize kaldırın poponuzu da milletin sporcusunu çalacağınıza kendi Sporcunuzu yetiştirin.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Zaten Türk e benziyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
