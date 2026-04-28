Haberler

Türkiye Hokey Süper Ligi'nde şampiyonluğu belirleyecek final etabı Antalya'da yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hokeyde Açık Alan Erkekler ve Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyonu belirleyecek final karşılaşmaları, Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, Alanya ilçesindeki Avsallar Hokey Sahası'nda 5-14 Mayıs'ta yapılacak.

Erkeklerde 6, kadınlarda 5 takımın mücadele edeceği organizasyonda finale yükselen takımlar, şampiyonluk mücadelesi için sahaya çıkacak.

Organizasyonda mücadele edecek takımlar şöyle:

Erkekler: Volkan Group, Gaziantep Polisgücü, Kartepe Belediyesi, Metpack Alanya Stars, Adana Hokey, Selçuklu Belediyesi

Kadınlar: Gaziantep Polisgücü, YFO Haydarpaşa, Adana Hokey, Metpack Alanya Stars, Güneydoğu Yıldızları

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

