Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası, Hatay'da başladı.

Vali Mustafa Masatlı, Antakya Merkez Spor Salonu'ndaki organizasyonun açılışında, bu tür sportif etkinliklerin Hatay'da yapılmasını anlamlı ve önemli bulduklarını söyledi.

Satrancın sabır istediğini ve analitik karar vermeyi gerektirdiğini belirten Masatlı, şampiyonanın kentte yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Satranç Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Melih Çiçek de 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından federasyon olarak Hatay'da Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Çiçek, 3 gün sürecek şampiyonaya 35 şehirden 300'den fazla sporcunun katıldığını sözlerine ekledi.