Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Çebi, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Mesut Çebi, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' fotoğraf oylamasında, birçok kategoride önemli fotoğrafları değerlendirerek oy kullandı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ve yaşama ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başkan Çebi, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Mesut Çebi, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet" başlıklı fotoğrafını tercih eden Çebi, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Umut Karahasanoğlu'nun çektiği "Yurdumuz yıldızlar" başlıklı fotoğraftan yana oy kullandı.

Çebi, "Spor" kategorisinde ise Arpad Kurucz'in çektiği, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun kazandığı yarıştan sonra Türk bayraklarıyla gösterilen "Sevgi koridoru" başlıklı fotoğrafı seçti. Çebi, "Günlük Hayat" kategorisinde ise "Döner dolunay dolabı" başlıklı Ömer Taha Çetin'in çektiği fotoğraf karesini tercih etti.

Seçtiği fotoğraflara ilişkin değerlendirmesinde ise Çebi, "Her biri birbirinden değerli fotoğraflar, fazlasıyla emek verilmiş. Bazı anlamlı fotoğraflar tabii insanı duygusal olarak heyecanlandırıyor. Diğer fotoğraflar görsel bir şölen olmuş, çekenlerin ellerine sağlık." ifadelerini kullandı.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
