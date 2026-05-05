Türkiye Hentbol Federasyonu 50. Yıl Federasyon Kupası, İstanbul'da sahibini bulacak

Organizasyonda çeyrek final maçları, yarın Beykoz ve Çamlıca'da oynanacak

Türkiye Hentbol Federasyonu 50. Yıl Federasyon Kupası çeyrek final karşılaşmaları yarın İstanbul'da yapılacak.

Federasyonun açıklamasına göre, erkeklerde ve kadınlarda 8'er toplam 16 takım, 6-9 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da kupa için mücadele edecek.

THF 50. Yıl Federasyon Kupası'nda 6 Mayıs'taki çeyrek final karşılaşmaları Üsküdar Çamlıca Spor Salonu ve Beykoz Spor Ormanı THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda, 7 Mayıs'taki yarı final ve 9 Mayıs'taki final maçları ise Beykoz Spor Ormanı THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonu 50. Yıl Federasyon Kupası'nda kadınlar çeyrek final programı şöyle:

6 Mayıs Çarşamba:

12.30 Armada Praxis Yalıkavak-Göztepe (Çamlıca)

12.30 Ortahisar Belediyespor-Odunpazarı (Beykoz)

14.45 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Beykoz)

14.45 Üsküdar Belediyespor-MC Sistem Yurdum (Çamlıca)

Kupada erkekler çeyrek final

Türkiye Hentbol Federasyonu 50. Yıl Federasyon Kupası'nda erkekler çeyrek final programı ise şöyle:

6 Mayıs Çarşamba:

17.00 Beşiktaş-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Beykoz)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Çamlıca)

19.30 Beykoz Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Beykoz)

19.30 Spor Toto-Güneysuspor (Çamlıca)

50. Yıl Federasyon Kupası, kadınlarda ve erkeklerde 9 Mayıs'ta Beykoz Spor Ormanı THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda sahibini bulacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
