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Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nda Yeni Başkan Hüseyin Güler

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nda Yeni Başkan Hüseyin Güler
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Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun 6'ncı Olağan ve 7'nci Mali Genel Kurulu'nda Hüseyin Güler, tek aday olarak katıldığı seçimde delegelerin 155 oyunu alarak yeni başkan seçildi. Genel kurulda eski yönetimle ilgili mali raporlar ibra edildi.

TÜRKİYE Halk Oyunları Federasyonu'nun 6'ncı Olağan ve 7'nci Mali Genel Kurulu'nda başkanlık seçimine Hüseyin Güler, tek aday girdi.

Denetim ile yönetim kurulunun geçmiş dönemleri mali ve yönetim raporlarının ibra edildiği Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun 6'ncı Olağan ve 7'nci Mali Genel Kurulu'na, 199 delegeden 158'i katıldı. Eski yönetim kurulu üyesi Volkan Bakkallar'ın ana statü ile ilgili değişikliklerin okunmadan ibrasına karşı çıktı. Bakkallar, kürsüye çıkarak delegelere Halk Oyunları Federasyonu'nun tarihini değiştirecek kararlar alındığını, bu kararların ne olduğunun okunması gerektiğini belirtti. Ancak divan başkanı tarafından bu teklif oylandığı gerekçesiyle reddedildi. 3 oyun geçersiz sayıldığı Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nda Hüseyin Güleler delegelerin 155 oyunu alarak yeni başkan seçildi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu seçimli genel kurulunda yeni başkan seçilen Hüseyin Güler'in yönetiminde; Eser Cevahir, Ahmet Pehlivan, Harun Emirhan Ekşi, Kemal Aydın, Sait Safi, Ebru Mersinli Öğütmen, Erol Dalbadan, İbrahim Delibaş, Soner Satı ve Muhammet Saymaz yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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