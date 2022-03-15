Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu: "Her evde bir temsilcimiz var"

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu, futboldan sonra Türkiye'deki en büyük camia olduklarını belirterek, "Yaklaşık 180 bin lisanslı sporcumuz var. Her evde bir temsilcimiz var." dedi.

Suat Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun 6 Kasım 2021 tarihinde yapılan 5. olağan ve mali genel kurulunda tekrar başkanlığa seçildiğini hatırlatarak, "İlk olarak 2018 yılında seçildim. Federasyona ilk seçildiğimde mali sorunlar vardı, borçlar söz konusuydu. Bakanlığımızın destekleri ve artırılan bütçe ile hepsini çözdük. Delegelerimizin verdiği destekle kaldığımız yerden hizmet etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

"Futboldan sonra en büyük camia olarak biz biliniyoruz." diyen Aksu, şunları kaydetti:

"Türkiye geneli yaklaşık 180 bin lisanslı sporcumuz var. 2 bin 200 aktif kulübümüz var. 2 bine yakın hakem ile 15 bin kadar da antrenörümüz var. Şu ana kadar 168 eğitim kursu ve seminer verdik. 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Halk Eğitim Merkezleri'nde görev yapan 5 bin usta öğreticimizi yapılan protokol sonucunda antrenör olarak camiamıza kazandırdık. Böylece tek çatılı bir federasyon olduk."

"Uluslararası Geleneksel Halk Oyunları Federasyonu kuracağız"

Suat Aksu, içinde Türk Cumhuriyetleri ile Balkan ülkelerinin bulunduğu geleneksel yarışmalar yapacakları geleneksel bir federasyon kuracaklarını söyledi.

Her ülkenin bir halk oyunları geleneği olduğunu aktaran Aksu, "Amacımız bu ülkeleri bir araya getirerek insanları kaynaştırmak. Onun için Uluslararası Geleneksel Halk Oyunları Federasyonu adıyla yeni bir üst yapı kurmaya çalışıyoruz. Üye olacak ülkelerle yapacağımız protokolün ardından ilk müsabakayı kurucu ülke olarak biz düzenleyeceğiz. Amacımız ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın bu husustaki çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Halk oyunları kadim geçmişimizi, atalarımızın geleneklerini anlatıyor"

Suat Aksu, halk oyunlarının Anadolu'nun kadim geçmişini anlatan hem kültür hem sportif bir faaliyet olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Halk oyunları kadim geçmişimizi, atalarımızın geleneklerini anlatıyor. Biz sevincimizi, kederimizi, üzüntümüz hep bu oyunlarda toplamışız. Halk oyunları spor mu yoksa kültür mü bu hususta tabii farklı bakış açıları da var. Ama bence halk oyunları hem spor hem de kültür. Federasyon kurulduktan sonra oyuncularımız sporcu, usta öğreticilerimiz antrenör, jüri üyelerimiz ise hakem oldu. Bir federasyonumuz var çünkü. Dolayısıyla böyle bir ayrım yapmak doğru olmaz."

Suat Aksu, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdikleri faaliyetlere yeniden başladıklarını anımsatarak, geçmişte yaptıkları yarışları yeniden düzenleyeceklerini belirtti.

Bunun için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bir protokol imzaladıklarını anlatan Aksu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçmişte yapılan bazı faaliyetlerimizi tekrar yapıyoruz. Kredi yurtlar kurumlarının oyunları ile gençlik merkezi arası yarışmaları tekrar faal hale getireceğiz. Bunun için Sayın Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın destekleriyle ilgili yetkililerle görüşme sağlayarak bir protokol imzaladık. Bunun yanı sıra 240 kişiden oluşacak bir gösteri grubunu oluşturmak için çalışma yapıyoruz. Bu gösteri ekibiyle kamu kurum ve federasyonların açılış ve özel günlerinde sahne almak istiyoruz. Böylece hem kültürümüzü tanıtacağız hem de federasyonumuzun görünürlüğünü artıracağız. Amacımız her evde halk oyunları bilen birilerinin olması. Halk oyunları oynanan evde şenlik olur, mutluluk olur. Çocuklarımız ve gençlerimizin sağlıklı yetişmesi en büyük hedefimiz. Geçmişini ve tarihini bilen bir gençlik ve toplum olsun istiyoruz. Savaşların olmadığı, sevgi ve neşenin olduğu bir dünya en büyük temennimiz."