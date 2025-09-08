Haberler

Türkiye, Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nda 25 Madalya Kazandı

Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nda Türk sporcular, 7 altın, 6 gümüş ve 12 bronz madalya kazanarak takım sıralamasında 2. oldu. Organizasyon, Bulgaristan'ın İstirelçe ve Panagürişte kasabalarında gerçekleştirildi.

Türkiye Oryantiring Federasyonunun açıklamasına göre Bulgaristan'ın İstirelçe ve Panagürişte kasabalarında düzenlenen organizasyonda orta mesafe, uzun mesafe, bayrak ve sürat kategorilerindeki yarışmalar yapıldı.

Milli sporcular, dört gün süren şampiyona sonucu 7 altın, 6 gümüş ve 12 bronz olmak üzere 25 madalya kazanarak takım sıralamasında 2'nciliği elde etti.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
