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Dünya Golbol Şampiyonası

Dünya Golbol Şampiyonası
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2026 Dünya Golbol Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye Kadın Milli Takımı Meksika'yı 8-3, Erkek Milli Takımı ise Kanada'yı 13-3 yenerek galibiyetle başladı.

2026 Dünya Golbol Şampiyonası'nın grup aşamasında ilk maçlar oynandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonun ilk günü tamamlandı.

C Grubu'nda yer alan Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Meksika'yı 8-3 mağlup etti.

Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı ise X Grubu'ndaki müsabakada Kanada'yı 13-3 yendi.

Gruplarda 2. karşılaşmalar yarın oynanacak. Türkiye, kadınlarda Büyük Britanya, erkeklerde Avustralya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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