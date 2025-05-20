Türkiye Gençler Golf Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Gençler Golf Şampiyonası Sona Erdi
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İstanbul'da düzenlenen Türkiye Gençler Golf Şampiyonası'nda, erkeklerde Tuna Şahin ve kızlarda Ada Narin 226 (+10) gross skorla şampiyon oldu. Turnuvada toplamda 66 sporcu yarıştı.

Türkiye Gençler Golf Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre İstanbul'da Silivri Golf Sahası'ndaki organizasyonda gross, A ve B kategorilerinde 10 kulüpten 66 sporcu sahaya çıktı.

Turnuvada, erkeklerde Tuna Şahin 226 (+10) gross skorla, kızlarda Ada Narin ise 226 (+10) gross skorla şampiyon oldu.

Şampiyonada ilk 3'e giren isimler şunlar:

Kızlar Gross: 1. Ada Narin, 2. Deniz Sapmaz, 3. Ada Zorbozan

Erkekler Gross: 1. Tuna Şahin, 2. Semih Engez, 3. Tunç Aslan

Kızlar A: 1. Ada Narin, 2. Ekin Sude Sur, 3. Duru Taşkın

Erkekler A: 1. Ahmet Kodakoğlu, 2. İsmail Kaan Uygun, 3. Orhan Kuran

Kızlar B: 1. Tansa Tuna, 2. Zeynep Su Polat, 3. Sıla Çağlar

Erkekler B: 1. Emre Çakıl, 2. Kaan Demirkan, 3. Yasir Arda Özdemir.

Kaynak: AA / Arda Kentköy - Spor
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