Türkiye Genç Milli Kadın Dart Takımı Avrupa Kupası'nda Şampiyon Oldu

Türkiye Genç Milli Kadın Dart Takımı Avrupa Kupası'nda Şampiyon Oldu
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Hollanda'nın Assen kentinde düzenlenen Avrupa Kupası'nda Türkiye Genç Milli Kadın Dart Takımı, Ayşegül Karagöz ve Ceylin Ataş ile altın madalya kazandı. Ayrıca, Ayşegül Karagöz tek kadınlarda bronz madalya ile ödüllendirildi.

Türkiye Genç Milli Kadın Dart Takımı, Hollanda'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda şampiyon oldu.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre Hollanda'nın Assen kentindeki organizasyonda Ayşegül Karagöz ve Ceylin Ataş'tan kurulu milli takım, altın madalya kazandı.

Ayşegül Karagöz, organizasyonda tek kadınlarda da bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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