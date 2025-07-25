Türkiye Genç Kadın Voleybol Takımı Finalde

Türkiye Genç Kadın Voleybol Takımı Finalde
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Türkiye Kadın Voleybol Genç Milli Takımı, 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde yarı finalde Macaristan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi. Türkiye, finalde İtalya ile karşılaşacak.

Türkiye Kadın Voleybol Genç Milli Takımı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) yarı finalde Macaristan'ı 3-0 yenerek finalde İtalya'nın rakibi oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre başkent Üsküp'teki organizasyonda milli takım, yarı finalde Macaristan'ı 25-17, 25-19 ve 26-24'lık setlerle 3-0 mağlup etti ve finale yükseldi.

Genç milliler, EYOF 2025 finalinde yarın 13.45'te İtalya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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