Türkiye Futbol Federasyonunun olağanüstü seçimli genel kurulu başladı (2) - Haberler

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Türkiye Futbol Federasyonunun olağanüstü seçimli genel kurulu başladı (2)

AA - Çağrı Korucu - Spor
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Ankara JW Marriott Otelinde düzenlenen genel kurul Katılımcıların akreditasyon kartlarını görevlilerden alması Futbol kulübü başkanlarının salona geliş detayları Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek Trabzonspor...

Ankara JW Marriott Otelinde düzenlenen genel kurul

Katılımcıların akreditasyon kartlarını görevlilerden alması

Futbol kulübü başkanlarının salona geliş detayları

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ANKARA - Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı (2)

AA / Çağrı Korucu - Spor

Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Ankara Futbol Spor Haberler

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