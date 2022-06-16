Türkiye Futbol Federasyonunun olağanüstü seçimli genel kurulu başladı (2) Ankara JW Marriott Otelinde düzenlenen genel kurul Katılımcıların akreditasyon kartlarını görevlilerden alması Futbol kulübü başkanlarının salona geliş detayları Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek Trabzonspor... Ankara JW Marriott Otelinde düzenlenen genel kurul Katılımcıların akreditasyon kartlarını görevlilerden alması Futbol kulübü başkanlarının salona geliş detayları Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ANKARA - Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı (2) Galatasaray'da teknik direktör kim olmalı? #Galatasaray | #DursunÖzbek — Haberler (@Haberler) June 11, 2022 AA / Çağrı Korucu - Spor Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Ankara Futbol Spor Haberler

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