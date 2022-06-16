Türkiye Futbol Federasyonunun olağanüstü seçimli genel kurulu başladı (2)
AA - Çağrı Korucu - Spor
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Ankara JW Marriott Otelinde düzenlenen genel kurul Katılımcıların akreditasyon kartlarını görevlilerden alması Futbol kulübü başkanlarının salona geliş detayları Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek Trabzonspor...
Ankara JW Marriott Otelinde düzenlenen genel kurul
Katılımcıların akreditasyon kartlarını görevlilerden alması
Futbol kulübü başkanlarının salona geliş detayları
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi
Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ANKARA - Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı (2)
Galatasaray'da teknik direktör kim olmalı? #Galatasaray | #DursunÖzbek— Haberler (@Haberler) June 11, 2022
AA / Çağrı Korucu - Spor