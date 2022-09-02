Türkiye Futbol Federasyonu, Rezerv Lig'i iptal etti! Akıllarda tek bir kare kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Rezerv Lig'in kaldırdı. TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği'nin kamuoyu önünde yaptığı talep değerlendirilerek, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi. Rezerv Lig ile ilgili herkesin aklında ise Galatasaray'ın Ümraniyespor'u 9-0 yendiği maçta futbolcuların otlayan ineklerle aynı kadraja girdiği kare kaldı.