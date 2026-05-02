Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Amed Sportif Faaliyetler'e tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'de bugün oynanan 38. hafta müsabakalarının ardından ligi ikinci sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başarılarından dolayı Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Amed Sportif Faaliyetler camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol Süper Lig'de başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı